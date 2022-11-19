В воронежском райцентре водитель погиб в опрокинувшемся автокране

Фото из архива КП Фото: Из архива KP.RU

Авария произошла 18 ноября. В селе Ростоши Эртильского района опрокинулся автокран. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по региону

По предварительным данным полиции, примерно в 13.40 53-летний водитель у дома №44 по улице Набережной на автокране МКТ-25.5 стал сдавать задним ходом. При этом мужчина не убедился в безопасности маневра, поэтому не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Фото - ГУ МВД по региону

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.