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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:46

Оранжевый уровень погодной опасности в Воронежской области установлен до 20 ноября

Снегопад продлится до вечера субботы
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская область на прогностической карте Гидрометцентра утром 19 ноября окрасилась в оранжевый цвет. Синоптики предупреждают жителей региона о целом ряде опасных погодных явлений с 18.00 субботы до 6 часов утра воскресенья, 20 ноября.

Так, до шести часов вечера субботы, необходимо быть осторожными на дорогах. До вечера субботы прогнозируют сильный гололед в некоторых местах, а в целом по области - гололедно-изморозевое отложение. В отдельных районах региона возможен сильный туман.

Усугубит ситуацию и сильный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 15 м/с. Что касается погоды, выходные будут морозными - от 0 до 2 градусов мороза.