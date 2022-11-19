Завод по разведению индейки в воронежском райцентре выставили на продажу за 100 млн рублей

Заводу компании «Калачеевская индейка» хотят найти нового владельца. Объявление о продаже предприятия появилось на сервисе ЦИАН.

Выручить за него хотят 100 млн рублей. Как следует из сообщения, в лот о заводе, который находится в городе Калач Воронежской области, входит крупный участок земли площадью 35,8 тысячи квадратных метров. На нем размещаются два помещения, в которых выращивали индейку и шесть нежилых помещений. Они, правда, требуют ремонта, поскольку на зданиях повреждена кровля.

На данный момент на производстве можно разводить 14 200 голов птицы и поставлять 440 тонн мяса в год. После реконструкции мощность поголовья можно поднять до 51 800 голов, а производства – до 1 587 тонн мяса в год.

Все помещения круглосуточно находятся под охраной. Есть система видеофиксации.