Воронежский «Буран» дома в голевой перестрелке проиграл ижевской «Ижстали»

Красивый гол Александра Беляева стал для "Ижстали" победным. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период матча «Бурана» с ижевской «Ижсталью» оказался богат на голы. Счет уже на второй минуте открыл игрок «ураганных» Антон Гловацкий. Он реализовал большинство очень необычно, - после сольного прохода завел шайбу в ворота. Гости ответили точным броском Александра Беляева на исходе 12 минуты – 1:1.

«Буран» вновь вышел вперед достаточно быстро. На 14 минуте Артем Артемов завершил красивую комбинацию. Но ижевцы ухитрились снова сравнять счет всего за три секунды до конца периода – классный бросок удался Сергею Шестакову.

А вот второй период «ураганные» провалили. Сначала на 28 минуте в меньшинстве убежал Тимур Шарифьянов и сумел обхитрить вратаря «Бурана» Андрея Макарова. Ну а на 30-й Дмитрий Михайлов поставил в тупик голкипера «ураганных» совсем уж простым броском – 2:4. После этого вратаря заменили – в составе «Бурана» дебютировал Вячеслав Гросс.

В начале третьего периода Александр Евсеенков отличным дальним выстрелом огорчил вратаря «Ижстали» Филиппа Долганова, реализовав большинство, – 3:4. На 48 минуте своим эффектным розыгрышем лишнего ответили гости. Беляев оформил дубль. Он бросил, находясь спиной к воротам «Бурана», шайба ударила в штангу и направилась в сетку – 3:5.

«Буран» не сдавался. На 52 минуте Гловацкий ответил своим дублем, все же затолкав шайбу с третьей попытки – 4:5. Увы за две минуты до конца третьего периода Никита Устиненко схлопотал глупое удаления. И даже толкового финального штурма организовать не удалось.

После очередного поражения «Буран» с 14 очками остался на предпоследнем 25 месте в ВХЛ. Позади лишь ангарский «Ермак». У сибиряков 11 очков.

20 ноября «Буран» также в Воронеже сыграет с «Нефтяником» из Альметьевска, занимающим седьмое место. После 23 игр команда из Татарстана набрала 30 очков. Матч начнется в 17.00.