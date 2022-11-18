Велосипедный вор попал на видео в центре Воронежа

Камера установлена у подъезда на улице Студенческая Фото: Предоставлено

Из многоэтажки на улице Студенческая похитили велосипед. Stels Pilot голубого цвета был прикреплен тросом к перилам на 9 этаже дома №34. Преступление произошло в 12.20 пятницы, 18 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщил владелец велосипеда.

Момент, когда вор выносил велосипед из подъезда, попал на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина в черной куртке с белым капюшоном постоял у подъезда, оглядываясь по сторонам, а затем зашел в дом. Через несколько секунд он вышел уже с чужим велосипедом.

Владелец велосипеда разыскивает преступника Фото: Предоставлено

Тех, кто узнал человека на видео, просят позвонить по телефону 8-903-652-91-01 или написать в Вотсапп на тот же номер.