С улиц Воронежа вывезли 622 кубометра снега

Комбинаты благоустройства использовали 204 спецмашины Фото: с сайта мэрии Воронежа

В пятницу, 18 ноября, улицы Воронежа чистили 204 спецмашины. Около 622 кубометров снега уже вывезли на полигон, но основные работы пройдут ночью. Пока снег сгребли на обочины. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

При помощи мини-техники обрабатывали и подметали тротуары. Почти 350 работников ручной уборки расчищали остановки, подходы к пешеходным переходам, нагорные лестницы и решетки ливневок. Днем на обработку дорог и тротуаров израсходовали 517 тонн песко-соляной смеси.

В администрации напомнили, что ночью не стоит парковать автомобили на магистральных улицах, чтобы снегопогрузчики, грейдеры и самосвалы могли беспрепятственно работать.