В ДНР погиб 23-летний уроженец Воронежской области лейтенант Андрей Воропаев

Лейтенант погиб в городе Бахмут Фото: с сайта администрации Лискинского района.

В городе Бахмут Донецкой Народной Республики погиб 23-летний уроженец Воронежской области Андрей Воропаев. Об этом сообщил глава Лискинского района Игорь Кирнос на своей странице в социальной сети в пятницу, 18 ноября.

Лейтенант Воропаев был командиром парашютно-десантного взвода. Он родился 6 сентября 1999 года в селе Троицкое Лискинского района. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Василия Маргелова. Затем служил в рядах вооруженных сил.

- Андрей погиб при исполнении воинского долга в г. Бахмут Донецкой Народной Республики. В тот роковой день мы все потеряли одного из лучших сынов Отечества, истинного патриота и защитника Родины. Вечная память и слава Герою Андрею!, - отметил Игорь Кирнос.