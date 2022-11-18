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НовостиОбщество18 ноября 2022 15:34

В Воронеже на 12 часов перекроют движение на Остужева

Там пройдут работы по обустройству временного кольца
Мария Щербакова
Движение перекроют в ночь с воскресенья на понедельник

Движение перекроют в ночь с воскресенья на понедельник

Фото: с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже на 12 часов закроют движение на перекрестке Остужева-Минская. Проехать нельзя будет в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 18 ноября.

Как пояснили в городской администрации, перекрытие необходимо для завершения работ по устройству временного кольца для организации дорожного движения в период второго этапа реконструкции Остужевской развязки. Движение будет закрыто с 18.00 20 ноября до 6.00 21 ноября.