В Воронеже поймали троих организаторов подпольных игровых клубов

Скриншот видео УФСБ России по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронеже задержали подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Под подозрение попали трое местных жителей в возрасте от 28 до 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 18 ноября.

По данным ведомства, игорные клубы организовали в съемных помещениях в Воронеже и Лискинском районе в феврале этого года. Там установили компьютеры с доступом в Интернет. Речь идет о трех клубах в областном центре и одном в Лисках. В каждой точке работал администратор, который следил за посетителями, а также получал от них деньги и выплачивал выигрыш. Вход в клубы был организован для ограниченного круга лиц.

Подозреваемых задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка совместно с коллегами из УФСБ.

Следственный комитет провел 11 обысков в помещениях клубов, а также по местам проживания подозреваемых. Изъяли 20 компьютеров, ноутбуки и средства связи. Посетителей клубов допросили.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Максимально им грозит до 4 лет лишения свободы. Так как подозреваемые раскаялись, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.