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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 14:33

За попытку дать взятку полицейскому воронежец заплатит штраф в 70 тыс. рублей

Суд признал его виновным по уголовному делу
Мария Щербакова
Мужчина незаконно пытался получить права для сына

Мужчина незаконно пытался получить права для сына

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попытка дать взятку стражу правопорядка обернулась для 52-летнего мужчины уголовным делом. Лискинский районный суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 70 тыс. рублей. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в пятницу, 18 ноября.

В ноябре 2021 года мужчина пытался договориться с начальником МРЭО ГИБДД №7 о том, чтобы тот оказал помощь его сыну в получении водительских прав. За услугу он предложил взятку в 20 тыс. рублей. Начальник от денег отказался и предупредил об уголовной ответственности. Однако мужчина продолжил настаивать.

В итоге взяткодателя задержали. 20 тыс. рублей, которые он предлагал стражу правопорядка, обратили в доход государства. Пока приговор в законную силу не вступил. Обвиняемый может обжаловать его.