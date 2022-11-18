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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:57

В воронежском райцентре будут судить пьяного водителя за смерть 20-летнего парня

В ДТП еще один человек получил тяжкий вред здоровью
Мария Щербакова

Перед судом предстанет 29-летний житель Панино за ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 ноября.

Авария произошла в июле 2022 года. Мужчина сел за руль пьяным. Правила дорожного движение он не соблюдал. Проигнорировав знак «Уступить дорог», мужчина врезался в другой автомобиль. От полученных травм 20-летний водитель скончался на месте. Кроме того, тяжкий вред здоровью получил пассажир обвиняемого.

В ведомстве отметили, что уголовное дело для рассмотрения направили в Панинский районный суд.