За октябрь воронежцы купили билетов по Пушкинской карте на 14 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета стал лидером по участию в программе «Пушкинская карта». С момента запуска культурной акции в сентябре 2021 года и по октябрь 2022-го по ней купили в оперный 22 260 билетов. На втором месте Камерный театр - 15856 билетов, на третьем – драмтеатр с 14891 билетом, на четвертом и пятом – кинотеатры: «Максимир» – 14198 билетов, «Спартак» – 10750 билетов, сообщил департамент культуры Воронежской области. Больше всего средств по «Пушкинской карте» в регионе было потрачено в октябре этого года - более 14 млн руб.

По данным ведомства, к 1 ноября 2022 года «Пушкинскую карту» в Воронежской области оформили более 100 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет. Как сообщал сайт vrn.kp.ru, по карте доступны билеты на мероприятия 130 учреждений культуры - областных, муниципальных и частных – театров, концертных залов, музеев, кинотеатров.

- В течение года на просмотр фильмов можно потратить до 2000 рублей из 5000 доступных. Деньги с «Пушкинской карты» можно использовать только на билеты культурных мероприятий. Непотраченные средства «сгорят» в конце года. Карта будет пополняться ежегодно 1 января до того дня, когда молодому человеку исполнится 23 года. Кстати, «Пушкинская карта» работает в любом регионе России, - отметили в департаменте культуры Воронежской области.