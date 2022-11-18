Появилось видео задержания первого в Воронежской области фигуранта уголовного дела о дискредитации армии

Верхнемамонец нарушил закон дважды Фото: предоставлено УФСБ России по Воронежской области

УФСБ опубликовало видео задержание жителя Верхнемамонского района, который распространял в соцсетях информацию дискредитирующую российскую армию. О возбуждении первого уголовного дела за такой проступок стало известно в пятницу, 18 ноября.

На кадрах видно, как полицейские и сотрудники ФСБ ломают дверь в дом 41-летнего подозреваемого. После этого мужчину в наручниках сажают в автомобиль.

Напомним, уголовное дело возбудили, так как мужчина публиковал дискредитирующую информацию дважды. В апреле этого года Павловский районный суд уже назначал ему наказание, однако мужчина продолжил делать негативные посты. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.