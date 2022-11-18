В Воронеже поймали охотника за женскими сумками

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Воронеже на улице Волгодонской неизвестный мужчина ограбил двух женщин. Первой жертвой злоумышленника стала 63-летняя местная жительница, которая 27 октября около 21 часа шла по тротуару, когда к ней со спины подбежал неизвестный и вырвал из руки сумку. Причиненный ущерб составит 19 тысяч рублей.

Во второй раз злоумышленник напал на 66-летнюю прохожую 15 ноября. Ранним утром женщина спешила на работу. Похититель аналогичным способом из ее рук женскую сумочку. Потерпевшая пыталась догнать мужчину, кричала ему вслед, но безуспешно.

Обе женщины написали в полицию заявления о совершенных преступлениях. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний нигде не работающий житель Советского района, который приезжал на ул. Волгодонскую в гости к своей сестре. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Задержанный рассказал, что забирал из сумок все ценное. Мобильные телефоны потерпевших подозреваемый сдавал в ломбард, сами сумки выбрасывал в канализационные люки. Местонахождение одной из них он показал оперативникам. Во время следственных действий сумку достали из колодца. Она принадлежала 66-летней потерпевшей. Одну из похищенных сумок подозреваемый вместе с документами выбросил в канализационный люк. В ходе производства следственных действий он сам указал местонахождение данного люка, внутри которого обнаружена женская сумка, похищенная у 66-летней местной жительницы.

По фактам полицейские возбудили уголовные дела по статье «грабеж». Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.