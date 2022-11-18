Воронежцев будут оповещать об отключении электричества по СМС

Воронежцы могут узнать об отключениях электричества через СМС-рассылку. Новый бесплатный сервис разработали «Россети Центр». Речь идет как о плановых, так и об аварийных отключениях. Об этом сообщили в телеграмм-канале регионального правительства в пятницу, 18 ноября.

Оформить подписку можно на сайте компании. Для этого необходимо подтвердить номер телефона или адрес электронной почты, а также дать согласие на обработку персональных данных. При этом в случае необходимости в любой момент можно отписаться от рассылки. В целом по России услугу уже подключили более 7 тыс. человек.

Отметим, информацию об отключениях также можно узнать по телефону горячей линии 8(800)220-0-220 (звонок бесплатный) или на сайте компании в разделе «Плановые отключения».