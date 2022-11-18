На российском рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство

На текущий момент на рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Сбер отмечает рост этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.

Так, по итогам 2019 года Сберу удалось выдать ипотек ИЖС объемом 5 млрд рублей. Через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А согласно данным 2022 года ожидается, что он вырастет еще в четыре раза — до 100 млрд рублей.

По данным Домклик, за 10 месяцев 2022 года желающие построить собственный дом оформили в Сбере 18 тыс. кредитов на 72,5 млрд рублей. В октябре в Сбере заключили 3 тыс. ипотечных сделок на 12,5 млрд рублей

Николай Васев, директор дивизиона «Домклик»:

«Несмотря на то, что ситуация в экономике непростая, мы весь год наблюдаем, как стремительно растёт кредитование на индивидуальное жилищное строительство. Растёт и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. Одна из причин популяризации такого вида ипотечных кредитов в нынешнем году — это то, что основная часть выдачи кредитов на строительство частных домов приходится на государственные программы со ставками не более 7%. Такие предложения смотрятся выгодно на фоне обычных ипотечных программ».