Воронежский предприниматель потерял 270 тысяч при покупке искусственных елок

40-летний воронежец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина решил купить оптом искусственные елки к Новому году. В интернете он нашел подходящее предложение и связался с продавцом для оформления заказа.

- Когда договоренность была достигнута, коммерсант перечислил на счет лжепоставщика 270 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Индивидуальный предприниматель ждал поставки товара неделю, пытался выйти на связь с аферистами, но ничего не вышло.

Тогда он понял, что стал жертвой мошенничества, и отправился в полицию. По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемых.