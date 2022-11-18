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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 12:18

Воронежский предприниматель потерял 270 тысяч при покупке искусственных елок

Мужчина стал жертвой мошенников
Ирина КАЗАНИНА

40-летний воронежец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина решил купить оптом искусственные елки к Новому году. В интернете он нашел подходящее предложение и связался с продавцом для оформления заказа.

- Когда договоренность была достигнута, коммерсант перечислил на счет лжепоставщика 270 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Индивидуальный предприниматель ждал поставки товара неделю, пытался выйти на связь с аферистами, но ничего не вышло.

Тогда он понял, что стал жертвой мошенничества, и отправился в полицию. По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемых.