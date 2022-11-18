На полигоне под Воронежем мобилизованные и добровольцы отработали штурм города

Занятия проводят опытные инструкторы Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев на полигоне под Воронежем в пятницу, 18 ноября. На них военнослужащие отрабатывают штурм города.

Огневую подготовку проводят с автоматами АК-74, АК-12, пулеметами РПК, ПКМ, гранатометами РПГ-7В, АГС-17 и РПО-А. Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.

- У штурмовой группы задача снайпера – это прикрытие отделения, работать на удалении и работать на опережение. Большая ответственность. Поэтому готовимся, - рассказал один из добровольцев.

Напомним, ранее Минобороны делилось видео с участием мобилизованных и добровольцев из Воронежской области в конце сентября. Тогда военнослужащие получали навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот.