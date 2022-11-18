Госавтоинспекторы предупреждают воронежцев об ухудшении погодных условий на дорогах региона

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники воронежской Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

По данным полиции, из-за снегопада за последние двое суток на дорогах Воронежской области зарегистрировано 328 дорожно-транспортных происшествий, из них более половины, 206 дорожных аварий, зарегистрировали в областном центре.

В 25 авариях погибли 7 человек и 30 получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего происходило столкновение машин из-за нарушения водителями правил дорожного движения: несоблюдение дистанции, превышение скорости, нарушение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Многие водители не поменяли летнюю резину на зимнюю.

В условиях резкого изменения погодных условий сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

- Прежде всего, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, убедиться в исправности световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, проверить заряд аккумулятора. Не управлять автомобилем в зимний период, когда на дороге гололед и снег, на летнем комплекте резины, - напомнили инспекторы.

В зимний период надо изменить стиль вождения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефонам 102 или (4732)69-61-02. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.