Мобилизованный из Воронежской области получил именные часы от губернатора

Фото пресс-службы правительства области Фото: Предоставлено

Мобилизованный из Бутурлиновского района Воронежской области Сергей Федорков с позывным «Левша» сейчас проходит лечение после ранения в госпитале. Там его по поручению губернатора Александра Гусева навестил руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства региона Артем Сокольников. Он от имени главы региона вручил бойцу именные губернаторские часы.

Ранение у Сергея не опасное, и он мечтает как можно быстрее вернуться в строй:

Фото пресс-службы правительства области Фото: Предоставлено

- Там много ребят, с которыми мы по-настоящему сдружились, вместе победим!

По словам разведчика, воинские соединения, состоящие, в том числе, и из мобилизованных, сейчас обеспечены всем необходимым: оружием, средствами защиты и связи, продуктами и медикаментами.