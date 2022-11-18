Под Воронежем продают коттедж с бассейном и хамамом за 105 млн рублей

В микрорайоне Репное на Заячьей поляне продают коттедж с двухэтажным бассейном, хамамом и спортивным залом. За него продавец просит 105 млн рублей. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Общая площадь дома 450 кв.м. В нем два этажа, восемь комнат, панорамные окна с видом на лес. По словам продавца, во всем доме дизайнерский ремонт, импортная мебель и сантехника. В стоимость входит участок площадью 16 соток с ландшафтным дизайном и фонтаном. Кроме того, есть гараж на два машиноместа. Вся территория просматривается камерами видеонаблюдения.

К слову, дом выставляют на продажу не в первый раз. Правда, ранее продавец просил за него 99 млн рублей.