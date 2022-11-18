Росприроднадзор нашел нарушения при строительстве химического производства под Воронежем

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Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора провело проверку в отношении объекта капитального строительства «Производственное здание № 3» в Аннинском районе Воронежской области. Это предприятие занимается производством этилацетата и относится к объектам I категории.

В ходе проверки контролирующее ведомство запросило документы о соответствии построенного объекта проекту, однако руководств компании не смогло предоставить их в полном объеме.

В связи с нарушением представителей предприятия вызвали на составление протокола об административном правонарушении, который затем направят на рассмотрение мировому судье.