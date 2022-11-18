Воронежцев просят помочь в поисках мужчины, напавшего на детей в парке «Дельфин»

Портрет составили со слов пострадавших Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Следователи просят у воронежцев помощи в поисках преступника, который напал на детей в парке «Дельфин». По факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 18 ноября.

По данным ведомства, мужчина «совершил в отношении несовершеннолетних противоправные действия сексуального характера». После этого преступник скрылся. Известно, что детям нет 14 лет.

Мужчина попал на запись камер видеонаблюдения. Кроме того, со слов потерпевших составили его рисованный портрет. На вид ему 25-35 лет, рост около 175-180 см. У него темные волосы, короткая стрижка, широко посаженные темные глаза, широкие брови. Преступник нормального телосложения. Он был одет в стеганную темную куртку на молнии без капюшона, синие джинсы, белые кроссовки с темными вставками.

По факту возбудили уголовное дело Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности мужчины, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8-903-855-95-95; 8(473) 269-69-50 или 02. Конфиденциальность гарантирована.