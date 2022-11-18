В Воронежской области почти вполовину снизилась инфекционная заболеваемость

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфекционная заболеваемость снизилась на 49,2%. Всего зарегистрировали 64239 случаев заболеваний.

Прирост числа заболевших отмечается в группе кишечных инфекций установленной этиологии – на 32,9%, ветряной оспы – в 2,5 раза и энтеробиоза – на 64,2%. Снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии – на 6,1% и внебольничной пневмонией – на 92,3%. Последняя сократилась в связи со стабилизацией эпидобстановки по ковиду.

Врачи также зарегистрировали в октябре единичные случаи заболевания острым вирусным гепатитом В, бруцеллезом, лихорадкой Ку, аскаридозом, тениаринхозом. Среди пострадавших от укусов клещей выявили 25 больных болезнью Лайма.

- Зарегистрировано 49328 случаев заболевания ОРВИ, что на 34,5% ниже аналогичного периода 2021 года. Эпидситуацию по заболеваемости ОРВИ определяли дети до 17 лет, - отметили в управлении.

В октябре 2022 года зарегистрировано 12043 случая заболевания COVID-19 , в то время как в октябре 2021 года – 45327 случаев.

За медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 506 человек, по поводу укусов клещами обратилось 389 человек.