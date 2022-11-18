В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного гололеда

На дорогах будет скользко, поэтому ездить по ним надо очень осторожно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики объявили еще одно штормовое предупреждение. Его, как всегда, ретранслировали в региональном ГУ МЧС.

Метеорологи предупредили о сильном гололеде местами по Воронежской области в субботу, 19 ноября, с 6.00 до 18.00. Сотрудники МЧС просят жителей нашего региона и его гостей срочно заменить, кто это еще не сделал, летние шины на зимние. И очень внимательно и осторожно вести машину! А пешеходам не забывать смотреть под ноги и стараться сильно не спешить, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Напомним, в Воронеже синоптики в ночь на 19 ноября обещают понижение температуры до -8 градусов.