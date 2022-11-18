В Воронежской области объявили поиски пропавшего без вести 36-летнего мужчины из Калача

О пропавшем ничего неизвестно с 15 ноября Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронежской области разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину. Максим Клочков уехал на серой Ниве в неизвестном направлении из Калача 15 ноября. До сих пор он не выходит на связь с родными. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в пятницу, 18 ноября.

Пропавший ростом 180 см, нормального телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в бордовую куртку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.