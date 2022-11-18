В Нововоронеже отчим зарезал пасынка, заступившегося за мать

Убийство произошло в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 51-летнего жителя Нововоронежа. Его обвиняют по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ночью 27 августа в Нововоронеже в квартире на улице Первомайской пьяный 51-летний мужчина оскорбил свою жену. За нее вступился его 31-летний пасынок. Отчим ударил его руками по шее, а потом уже куда попало, а затем еще и резанул ножом. Пасынок умер. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за открытого ранения груди.

Мать погибшего мужчины позвонила в правоохранительные органы. Ее мужа арестовали. На следствии он не признал свою вину. Заявил, что не бил пасынка ножом и вообще не хотел его смерти.

- Однако у следствия и без его признания есть достаточно доказательств. В частности, показания свидетелей, результаты многочисленных экспертиз, протоколы осмотров и выемок. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.