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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 8:31

За повторное осуждение действий российской армии жителю Воронежской области грозит три года тюрьмы

Ирина КАЗАНИНА
Фото УФСБ по Воронежской области

Фото УФСБ по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Сотрудники полиции и регионального УФСБ пресекли действия 41-летнего жителя Верхнемамонского района, распространявшего в соцсетях дискредитирующую российскую армию информацию.

В апреле этого года мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нелестными отзывами в адрес военных. За что Павловский райсуд назначил ему наказание.

Однако, это не остановило верхнемамонца и он продолжил публиковать негативные посты теперь уже в мессенджере на канале для неопределенного круга лиц, являясь его администратором.

- Сотрудниками полиции совместно с УФСБ России по Воронежской области злоумышленник установлен и задержан. Подозреваемый дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.