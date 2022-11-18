За повторное осуждение действий российской армии жителю Воронежской области грозит три года тюрьмы

Фото УФСБ по Воронежской области Фото: Предоставлено

Сотрудники полиции и регионального УФСБ пресекли действия 41-летнего жителя Верхнемамонского района, распространявшего в соцсетях дискредитирующую российскую армию информацию.

В апреле этого года мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нелестными отзывами в адрес военных. За что Павловский райсуд назначил ему наказание.

Однако, это не остановило верхнемамонца и он продолжил публиковать негативные посты теперь уже в мессенджере на канале для неопределенного круга лиц, являясь его администратором.

- Сотрудниками полиции совместно с УФСБ России по Воронежской области злоумышленник установлен и задержан. Подозреваемый дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.