За повторное осуждение действий российской армии жителю Воронежской области грозит три года тюрьмы

Фото УФСБ по Воронежской области
Фото: Предоставлено
Сотрудники полиции и регионального УФСБ пресекли действия 41-летнего жителя Верхнемамонского района, распространявшего в соцсетях дискредитирующую российскую армию информацию.
В апреле этого года мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нелестными отзывами в адрес военных. За что Павловский райсуд назначил ему наказание.
Однако, это не остановило верхнемамонца и он продолжил публиковать негативные посты теперь уже в мессенджере на канале для неопределенного круга лиц, являясь его администратором.
- Сотрудниками полиции совместно с УФСБ России по Воронежской области злоумышленник установлен и задержан. Подозреваемый дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.