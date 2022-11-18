В Воронежской области в столкновении двух "КамАЗов" погиб водитель

Накануне ночью на автотрассе «Дон» в Павловском районе Воронежской области "КамАЗ" из Брянской области сделал остановку для смены водителей. В этот момент в него сзади на полном ходу врезался другой "КамАЗ", за рулем которого находился 40-летний житель Курской области.

Удар был настолько сильным, что и водитель, и 59-летний пассажир второго большегруза, житель Ульяновской области, получили тяжелые травмы и попали в больницу. Впоследствии водитель скончался от травм в медучреждении.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

В минувшие сутки на дороге в Воронежской области произошла еще одна смертельная авария с участием фуры.