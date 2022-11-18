В Воронеже в выходные похолодает до -8 градусов

Пора привыкать к зимней погоде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные. Погода, как и сейчас, будет холодная и снежная.

В ночь на субботу, 19 ноября, по Воронежской области температура будет колебаться от -4 до -9 градусов, а в Воронеже от -6 до -8. При этом метеорологи обещают небольшой снег при северо-западном ветре. Днем он сменится на восточный. При этом в Воронежской области столбик термометра поднимется до -4…+1 градуса. А в Воронеже – до -2…-4.

В воскресенье, 20 ноября, ночью температура по сравнению с днем 19-го не изменится: по Воронежской области -4…+1, в Воронеже -2…-4. Днем вернется северо-западный ветер, и столбик термометра немного поднимется. По области синоптики обещают -3…+2, в Воронеже 0…-2.

При этом метеорологи предупреждают водителей: в выходные на дорогах ожидают налипание мокрого снега, поэтому ездить призывают осторожнее.