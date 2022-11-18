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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 7:51

В столкновении с фурой погиб 28-летний житель Воронежской области

Авария произошла в Лискинском районе
Ирина КАЗАНИНА

В четверг, 17 ноября, около 20.20 на дороге в Лискинском районе Воронежской области в аварии погиб 28-летний водитель. Молодой человек, житель города Лиски, ехал на автомобиле «Форд Фокус» и не справился с управлением на скользкой дороге. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент находился МАН с полуприцепом (цистерной). В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, а его водитель – смертельные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП полиция организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.