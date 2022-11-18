В столкновении с фурой погиб 28-летний житель Воронежской области

В четверг, 17 ноября, около 20.20 на дороге в Лискинском районе Воронежской области в аварии погиб 28-летний водитель. Молодой человек, житель города Лиски, ехал на автомобиле «Форд Фокус» и не справился с управлением на скользкой дороге. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент находился МАН с полуприцепом (цистерной). В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, а его водитель – смертельные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи.

По факту ДТП полиция организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.