В Воронежской области из-за гололеда произошло смертельное ДТП

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области рассказали о смертельном ДТП, которое произошло накануне в Терновском районе из-за сложных погодных условий. В 15.40 на автодороге «Эртиль – Терновка» 53-летняя местная жительница на ВАЗ–21074 не учла сложные погодные условия. В результате неосторожного маневра на скользкой дороге машина ушла в неуправляемый занос с последующим выездом на полосу встречного движения. По встречке в этот момент двигался автомобиль «Фиат Дукато», под управлением 64-летнего жителя областного центра. В результате столкновения водитель ВАЗа получила смертельные ранения, от которых скончалась до приезда врачей.

Всего за минувшие сутки, о данным полиции, на дорогах региона произошло 188 ДТП, из них в Воронеже – 104. В 16 авариях пострадали 19 человека, 5 человек погибли.