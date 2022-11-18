Главой крупного райцентра Воронежской области Анны переизбрали Алексея Беляева

В четверг, 17 ноября, местные депутаты выбрали главу города Анны. В этом райцентре проживают 16 тысяч человек.

Слуги народа предпочли проверенную кандидатуру. Все 13 депутатов проголосовали за Алексея Беляева, возглавляющего городскую администрацию Анны с октября 2017 года. Его конкурент, заместитель главы поселения Максим Тютин, сыграл роль массовки на этих выборах. Алексей Беляев теперь будет возглавлять администрацию Анны еще пять лет.

Напомним, 15 ноября главой администрации Петропавловского района переизбрали Юрия Шевченко.

Справка «КП»

Алексей Беляев родился в 1961 году. В молодости выбрал для себя армейскую карьеру - окончил Горьковское высшее военное училище тыла в 1983 году. Затем проходил службу в Забайкальском военном округе. С 2000 по 2001 год работал в Аннинском райвоенкомате. После этого резко поменял поле деятельности. До 2008 года Беляев трудился в налоговой инспекции № 5 по Воронежской области. С 2008-го по 2014 год был арбитражным управляющим. В 2015 году возглавил телекомпанию «Анна», с февраля по октябрь 2017-го работал на местном предприятии «Благоустройство». Женат, воспитывает трех детей.