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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:22

Полеты в Воронежской области не возобновятся до 27 ноября

Росавиация снова продлила запрет на работу аэропортов
Ирина КАЗАНИНА

Воронежский аэропорт не будет работать еще, как минимум, до 27 ноября. Росавиация сообщила об очередном продлении запрета на полеты в нашем регионе и других приграничных областях. В частности, закрытыми останутся аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или аэровокзалами соседних регионов.

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