Полеты в Воронежской области не возобновятся до 27 ноября

Воронежский аэропорт не будет работать еще, как минимум, до 27 ноября. Росавиация сообщила об очередном продлении запрета на полеты в нашем регионе и других приграничных областях. В частности, закрытыми останутся аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Пассажирам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или аэровокзалами соседних регионов.

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