Воронежские коммунальщики за ночь собрали 710 кубометров снега

В Ленинском районе трудились 26 единиц техники и 63 рабочих комбината благоустройства. Фото управы Фото: предоставила Анастасия НЕЦВЕТАЙЛО.

Прогнозы синоптиков оправдались: за минувшие сутки на улицы Воронежа выпало до 10 сантиметров снега. Коммунальные службы гоода работают в круглосуточном режиме.

- К вечеру вчерашнего дня основные последствия на дорогах и магистралях с высокой интенсивностью движения и наличием маршрутов общественного транспорта было устранены, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Дороги приведены к нормативному состоянию, на второстепенных также прошло несколько циклов посыпки и подметания.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В течение ночи работу продолжили 174 единицы специализированной техники. На дороги города рассыпали 1973 тонны песко-соляной смеси. Пока позволяла погода, часть снега – 710 кубометров – вывезли.

К утру пятницы осадки возобновились и снова покрыли улицы слоем в 3-5 сантиметров.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

- В связи с этим комбинаты снова сосредоточились на ключевой задаче - не допустить образования наката и льда, провели циклы обработки песко-соляной смесью. В результате на дорогах образовалась шуга - результат работы противогололедных материалов, - рассказали в мэрии.

Как только интенсивность движения на дорогах снизится, на улицы снова выйдет техника, которая будет сметать шугу, формировать валы и кучи под вывоз предстоящей ночью.