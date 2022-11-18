Импортозамещение замедлило инфляцию в Воронежской области

По данным аналитиков воронежского отделения Банка России в регионе уже полгода замедляется инфляция. В октябре 2022 года она составила 12,7%, что почти на 1 процентный пункт меньше по сравнению с сентябрем. Это чуть выше, чем в целом по стране, но ниже, чем в Центральном федеральном округе.

В прошлом году из-за плохой погоды сбор грунтовых овощей оказался скромным, и они подорожали. На этот раз расширение посевов и хороший урожай позволили насытить ими рынок. Как итог — ускорилось снижение цен на огурцы, помидоры и картофель.

Также увеличилось предложение свинины и куриного мяса. Благодаря этому, рост цен на них замедлился. Помогли меры поддержки животноводства и подешевевшие корма.

Воронежцы стали реже покупать легковые машины. Это привело к уменьшению годового темпа прироста цен, как на автомобили, так и на шины.

Кроме того, в октябре замедлился рост цен на смартфоны, бытовую технику и электронику. Этому способствовало то, что люди стали менее склонны к крупным покупкам. В то же время, благодаря постепенно налаживающемуся параллельному импорту, предложение расширилось.

- Производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих, импортёры налаживают новые пути перевозки. Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. Чем быстрее будут налаживаться торговые связи и перестраиваться производство, тем медленнее окажется рост цен, — отметила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

А вот темп прироста цен на услуги увеличился. Причинами стали, в частности, возросшие издержки операторов связи на модернизацию сетей.