В центре Воронежа разворовывают решетки ливнеприемников

Теперь пешеходы рискуют получить травмы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На днях «Комсомолка» сообщила о краже семи решеток на колодцах дренажной системы Успенского храма. Вскоре после нашей публикации воронежцы сообщили, что Адмиралтейская площадь – не единственное место, где отметились охотники за черметом. Жительница Воронежа Оксана в паблик "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте" рассказала, что неизвестные своровали аж 12 решеток дренажной системы вблизи Петровского пассажа. И еще две на улице летчика Замкина, 48.

- Есть видео и обращение в полицию, - сообщает Оксана. - И, скорее всего, это не полный список пострадавших объектов, безусловно, не сопоставимых с территорией, примыкающей к Храму. Но ребята по плану, слаженно работают...

Девушка добавила, что их ТСЖ намерено обращаться в прокуратуру в связи с участившимися фактами воровства металла.