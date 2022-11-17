Воронежцы завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

В Старом Осколе воронежские борцы завоевали целую россыпь медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Старом Осколе завершился всероссийский Турнир поколений по вольной борьбе. На нем отлично выступили воронежские спортсмены 10-й и 33-й спортивных школ №№ 10 и 33. Они завоевали 18 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Среди взрослых первое место в весовой категории (в/к) до 125 кг занял Александр Гришин. Третьим в том же весе стал Илья Дмитриев. Серебро в категории до 61 кг завоевал Даниил Абакумов. Также вторыми стали Меджад Магеррамов (в/к до 65 кг) и Семен Феногенов (в/к до 74 кг). Артем Мельников и Данил Болотаев взяли бронзу в весовой категории до 86 кг.

Среди юниоров до 18 лет в категории до 92 кг победил Александр Андросов. В весе до 71 кг третьим стал Назар Феногенов. Еще две бронзы у Кирилла Лебедкова и Антона Пашкевича в весовой категории до 65 кг. Все эти ребята - воспитанники СШОР № 33.

Ученики 10-й спортивной школы и вовсе заняли весь пьедестал почета в весовой категории до 92 кг среди мужчин. Победил Егор Пушечкин, второе место у Егора Бельских, бронзу взял Данила Артемов. Еремей Шаганов завоевал серебро в весовой категории до 97 кг, а Салават Умалатов привез из Старого Оскола бронзу в в/к до 79 кг. Также третье место занял Сергей Воронов в весе до 70 кг. А Богдан Коваль взял серебро среди спортсменов не старше 18 лет в весовой категории до 92 кг.