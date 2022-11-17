В райцентре Воронежской области при ремонте теплотрассы инженер получил сильный ожог

Сотрудники региональной трудовой госинспекции расследуют несчастный случай, произошедший с сотрудником ООО «Тепловик». На данный момент они выяснили, что при проведении ремонта теплотрассы в Лисках на улице Воронежской 57-летний мастер участка получил удар электрическим током высокого напряжения. В результате у него диагностировали ожог, а также травматический шок первой степени.

- Характер полученных инженером травм и степень их тяжести позволяет относить это ЧП к категории тяжелых несчастных случаев, - отметили в региональной государственной трудовой инспекции.