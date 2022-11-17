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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 17:00

В райцентре Воронежской области при ремонте теплотрассы инженер получил сильный ожог

Мастера участка ударило электрическим током
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники региональной трудовой госинспекции расследуют несчастный случай, произошедший с сотрудником ООО «Тепловик». На данный момент они выяснили, что при проведении ремонта теплотрассы в Лисках на улице Воронежской 57-летний мастер участка получил удар электрическим током высокого напряжения. В результате у него диагностировали ожог, а также травматический шок первой степени.

- Характер полученных инженером травм и степень их тяжести позволяет относить это ЧП к категории тяжелых несчастных случаев, - отметили в региональной государственной трудовой инспекции.