Воронежских водителей наградили за эвакуацию людей из Херсонской области в Крым

Водители на приеме в областном правительстве. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 17 ноября, в здании областной администрации чествовали 60 воронежских водителей, участвовавших в эвакуации людей из Херсонской области. Им вручил благодарственные письма заместитель председателя регионального правительства Артем Верховцев.

Вывозили людей в Крым в течение 30 дней сотрудники трех автотранспортных предприятий Воронежской области – МКП МТК «Воронежпассажиртранс», АО «Лискинское пассажирское автотранспортное предприятие» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

Заместитель генерального директора по безопасности «Воронежпассажиртранса» Евгений Мурза, который был старшим в автоколонне, поделился подробностями прошедшей командировки. Водителей заселили в гостиницу, с ними работал оперативный штаб.

– Мы находились недалеко от линии соприкосновения. Все водители выполняли свою работу честно и добросовестно, – сообщил Евгений Мурза.

Кроме благодарственных писем, всем вернувшимся из опасной командировки выплатят премии от областного правительства. Их размер не разглашают.

- Мы на городском уровне тоже приняли решение о дополнительном премировании в размере 50 тысяч рублей каждого из прибывших наших сотрудников, – сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, 17 ноября также наградили семилетнего Алешу Кузнецова за проявленное им мужество на пожаре.