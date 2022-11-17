Воронежских водителей наградили за эвакуацию людей из Херсонской области в Крым

Водители на приеме в областном правительстве.
Фото: с портала правительства Воронежской области.
В четверг, 17 ноября, в здании областной администрации чествовали 60 воронежских водителей, участвовавших в эвакуации людей из Херсонской области. Им вручил благодарственные письма заместитель председателя регионального правительства Артем Верховцев.
Вывозили людей в Крым в течение 30 дней сотрудники трех автотранспортных предприятий Воронежской области – МКП МТК «Воронежпассажиртранс», АО «Лискинское пассажирское автотранспортное предприятие» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».
Заместитель генерального директора по безопасности «Воронежпассажиртранса» Евгений Мурза, который был старшим в автоколонне, поделился подробностями прошедшей командировки. Водителей заселили в гостиницу, с ними работал оперативный штаб.
– Мы находились недалеко от линии соприкосновения. Все водители выполняли свою работу честно и добросовестно, – сообщил Евгений Мурза.
Кроме благодарственных писем, всем вернувшимся из опасной командировки выплатят премии от областного правительства. Их размер не разглашают.
- Мы на городском уровне тоже приняли решение о дополнительном премировании в размере 50 тысяч рублей каждого из прибывших наших сотрудников, – сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Напомним, 17 ноября также наградили семилетнего Алешу Кузнецова за проявленное им мужество на пожаре.