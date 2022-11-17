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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 15:32

В Воронеже из-за подозрительного прохожего родителей попросили лично забирать детей из школы

Мужчина показал непристойный жест двум девушкам
Юрий КОЗЛОВ
В причинах странного хулиганства разбираются сотрудники отдела полиции № 6.

В причинах странного хулиганства разбираются сотрудники отдела полиции № 6.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 17 ноября, возле школы на улице Среднемосковской произошел неприятный инцидент. Прохожий показал двум девушкам непристойный жест. Вскоре после этого в одном из родительских чатов появилась информация, что в образовательном учреждении усилили меры безопасности. Однако в мэрии сообщили, что ничего подобного не предпринимали:

- Администрация школы внимательно относится к таким сигналам, поэтому в разговорах с родителями сотрудники рекомендовали им для надежности лично забирать детей, чтобы быть спокойнее. Мер по усилению охраны ни в этом образовательном учреждению, ни в других в этом микрорайоне не вводили.

В полиции тем временем заявили, что оскорбление девушек даром прохожему не пройдет:

- Сотрудниками отдела полиции № 6 проводят проверку по факту совершения неустановленным мужчиной хулиганских действий. Они принимют меры, направленные на установление его личности, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.