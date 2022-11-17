Под Воронежем на 95 процентов готова новая поликлиника

Здание новой поликлиники. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В селе Новая Усмань подходит к концу строительство новой поликлиники для Новоусманской районной больницы. Деньги на нее выделили по нацпроекту «Здравоохранение». В региональном правительстве сообщают, что здание уже готово на 95 процентов.

Новая поликлиника будет рассчитана на прием 500 человек за смену. В пятиэтажном здании разместятся взрослый и детский дневные стационары, кабинеты специализированного приема, пункты сбора анализов, отделения неотложной помощи и лучевой диагностики.

На первом этаже будет находиться регистратура. Второй и третий займут участковые врачи, специалисты узкого профиля, также там заработают прививочные кабинеты и детский стационар.

На каждом этаже оборудуют зоны ожидания и игровые комнаты для малышей. Прилегающая к поликлинике территория будет благоустроена и озеленена, на ней сделают детскую игровую площадку, а также обустроят парковку.

Сейчас строители завершают отделочные работы, занимаются монтажом внутренних инженерных систем, собирают и устанавливают мебель и медицинское оборудование. Возле поликлиники делают подъездные пути и благоустройство.