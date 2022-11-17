В Воронеже семилетнего мальчика наградили медалью Совета Федерации за мужество на пожаре

Алеша Кузнецов на встрече с губернатором. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 17 ноября, губернатор Александр Гусев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» 7-летнему Алеше Кузнецову из Павловского района. Весной 2022 года в селе Ливенка загорелся дом, где жила многодетная семья (в ней воспитывают 11 ребятишек). Алеша первым заметил огонь и успел предупредить отца. А тот быстро вывел из дома детей.

Одноэтажный дом многодетной семьи Герасимовых сгорел. На покупку нового погорельцам из резервных средств области выделили 9 миллионов рублей.

В конце встречи Александр Гусев подарил семье Герасимовых ноутбук.