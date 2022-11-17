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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:56

В Воронеже семилетнего мальчика наградили медалью Совета Федерации за мужество на пожаре

Алеша Кузнецов вовремя предупредил отца, и всех 11 детей в его большой семье удалось спасти
Юрий КОЗЛОВ
Алеша Кузнецов на встрече с губернатором.

Алеша Кузнецов на встрече с губернатором.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 17 ноября, губернатор Александр Гусев вручил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» 7-летнему Алеше Кузнецову из Павловского района. Весной 2022 года в селе Ливенка загорелся дом, где жила многодетная семья (в ней воспитывают 11 ребятишек). Алеша первым заметил огонь и успел предупредить отца. А тот быстро вывел из дома детей.

Одноэтажный дом многодетной семьи Герасимовых сгорел. На покупку нового погорельцам из резервных средств области выделили 9 миллионов рублей.

В конце встречи Александр Гусев подарил семье Герасимовых ноутбук.