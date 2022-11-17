Воронежский «Буран» в овертайме проиграл пермскому «Молоту»

Пермяки сумели отыграться и победить. Фото: cspsk-vrn.ru

Очередная домашняя игра завершилась для «Бурана» проигрышем, но хотя бы «ураганные» завоевали одно очко.

В первом периоде игроки воронежской команды смотрелись на равных с пермским «Молотом». Голов в этом отрезке матча не было. А вот во втором периоде «ураганные» понеслись вперед и забросили две шайбы. На 25 минуте отличился Дмитрий Возовик, а на 27-й – его тезка Огурцов.

Увы, удержать преимущество в счете, хоккеисты «Бурана», как это было у них уже не раз в этом сезоне, не смогли. На 33 минуте первую ответную шайбу забросил Владислав Ушенин, а потом на 51-й он же сделал дубль – 2:2.

Дело дошло до овертайма. В нем хоккеисты успели сыграть 2,5 минуты. Победную шайбу у гостей забросил Алексей Шубин.

«Буран» после 23 игр имеет в своем активе 14 очков и 25-е, предпоследнее место в таблице ВХЛ. Позади только ангарский «Ермак». У сибиряков после 24 игр 11 очков.

Впереди у «Бурана» еще одна домашняя встреча. 18 ноября «ураганные» померяются силами с ижевской «Ижсталью», занимающей 13 место. У команды из столицы Удмуртии после 23 игр почти вдвое больше, чем у «Бурана», очков – 27. Игра начнется в 19.00.