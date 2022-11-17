Воронежец потерял более 800 тыс рублей, пытаясь заработать на бирже криптовалюты

За минувшие сутки в полицию обратились 13 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. В общей сложности они потеряли более 1,1 млн рублей.

51-летнего воронежца обманули из-за его желания заработать на криптовалюте. Еще 1 сентября мужчине в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера с предложением заработка на виртуальной бирже криптовалюты, и он «повелся». Мужчина более двух месяцев общался со своим «персональным менеджером», который предложил ему высокий процент выигрыша. За это время воронежец перечислил мошенникам 852 тысячи рублей - личных накоплений и взятого кредита. Менеджеры прислали мужчине ссылку на его личный кабинет, в котором отображались поступления на его брокерский счет. Однако никаких денег с него снять он так и не смог. А когда пытался выйти на связь с аферистами, ему больше никто не отвечал.