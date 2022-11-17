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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 13:02

В Воронеже будут судить мужчину за мошенничество с паспортом

С его помощью он стал директором ООО. Фиктивно, конечно
Юрий КОЗЛОВ
Как получишь паспорт, береги его. Не давай мошенникам для фиктивного ООО.

Как получишь паспорт, береги его. Не давай мошенникам для фиктивного ООО.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Левобережном районном суде будут рассматривать уголовное дело 42-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

- По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина за пять тысяч рублей отдал свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является единственным учредителем и директором ООО. При этом никакого отношения к деятельности этой организации он не имел. В результате инспекторы ФНС внесли в реестр ложные сведения о регистрации фирмы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.

Мужчине, решившему легко получить 5 тысяч рублей, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.