В Воронеже будут судить мужчину за мошенничество с паспортом

Как получишь паспорт, береги его. Не давай мошенникам для фиктивного ООО. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Левобережном районном суде будут рассматривать уголовное дело 42-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

- По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина за пять тысяч рублей отдал свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является единственным учредителем и директором ООО. При этом никакого отношения к деятельности этой организации он не имел. В результате инспекторы ФНС внесли в реестр ложные сведения о регистрации фирмы, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.

Мужчине, решившему легко получить 5 тысяч рублей, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы.