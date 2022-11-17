Под Воронежем планируют построить город-спутник "Солнечный"

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В Рамонском районе собираются возвести город-спутник Воронежа «Солнечный». Планируется, что он расположится в Ямном. Предполагается, что в нем кроме сити-парка «Град» (открытого в 2010-м) появятся туристско-рекреационный, инновационно-образовательный, а также жилищные комплексы.

По оценкам проектировщиков, численность жителей города-спутника составит 29 тысяч человек, а с учетом жилищных проектов других застройщиков данной территории (ЖК «Рождественский», микрорайон «Ветряк» и ЖК «Задонье Парк») - 40 тысяч человек. В этом районе планируют построить две школы (каждая на 1500 учащихся), два детских сада (на 300 и 600 человек), поликлинику на 860 посещений в смену с пунктом «скорой помощи».

Реализация проектов на территории города-спутника «Солнечный» позволит создать почти 8 000 новых рабочих мест. Предполагаемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 15 лет (с 2023-го по 2037 годы) составит 16 млрд рублей.

В правительстве региона собираются оценить эффективность проекта.