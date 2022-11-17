Воронежская спортсменка победила на первенстве России по тяжелой атлетике

Евгения Жукова на верхней ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России по тяжелой атлетике, проходящем в Туле, отлично выступила воронежская спортсменка Евгения Жукова, представляющая СШОР № 38 (тренер Дмитрий Чернышёв). Ее успех тем более ценен, что в соревнованиях участвовали сильнейшие штангисты не старше 20 лет не только из нашей страны, но и их Беларуси, - всего более 500 человек. Они выступали в двух возрастных группах — 15-18 лет и 19-20 лет.

- Евгения победила в весовой категории до 71 кг. Причем она стала лучшей как в рывке и толчке, так и по сумме двоеборья. Причем ей покорились все три подхода в каждом из упражнений. В рывке Жукова подняла над головой в первой попытке штангу весом 77 кг, потом 79 кг и, наконец, 81 кг. В толчке Евгения сначала зафиксировала 96 и 99 кг, а затем и 102 кг. В сумме двоеборья взятый вес составил 183 кг. Это на 7 кг больше, чем у занявшей второе место Ксении Опекуновой, выступающей за Московскую и Владимирскую области. Напомним, летом Евгения Жукова заняла второе место на первенстве России среди спортсменов до 23 лет, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Пятое место в этой возрастной категории заняла еще одна воронежская спортсменка Ксения Сиухина.