В центре Воронежа в сквере «Комсомольский» исчезла детская площадка

В Комсомольском сквере, что напротив бывшего кинотеатра «Луч», исчезла детская площадка. Местные жители сообщили, что от нее остались лишь спиленные столбы.

В управлении информации мэрии объяснили, что детскую площадку хотели модернизировать, установить на ней новое спортивное оборудование. Но при проверке выяснили, что оно не соответствовало техническим нормативам. Поэтому решили все содержимое площадки временно демонтировать, чтобы через некоторое время ее кардинально обновить.

Когда точно площадку восстановят, сообщить затруднились. Сказали только, что в ближайшее время.