Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 12:12

В центре Воронежа в сквере «Комсомольский» исчезла детская площадка

Скоро ее обещают вернуть и даже сделать еще лучше
Юрий КОЗЛОВ

В Комсомольском сквере, что напротив бывшего кинотеатра «Луч», исчезла детская площадка. Местные жители сообщили, что от нее остались лишь спиленные столбы.

В управлении информации мэрии объяснили, что детскую площадку хотели модернизировать, установить на ней новое спортивное оборудование. Но при проверке выяснили, что оно не соответствовало техническим нормативам. Поэтому решили все содержимое площадки временно демонтировать, чтобы через некоторое время ее кардинально обновить.

Когда точно площадку восстановят, сообщить затруднились. Сказали только, что в ближайшее время.