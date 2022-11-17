В Воронежской области лже-соцработница выманила у 6 пенсионеров 70 тысяч рублей

Оперативники задержали мошенницу, обманувшую шесть воронежских пенсионеров.

Аферистка промышляла в Лискинском районе. С августа по октябрь 2022-го в райотдел полиции поступило шесть заявлений от пожилых людей по факту мошенничества. Пенсионеры рассказывали о похожих случаях: к ним домой приходила женщина, которая представляясь соцработником, говорила, что им положена социальная выплата. Выдавала деньги не четко под расчет, а пятитысячными купюрами. Пожилые люди отдавали ей сдачу. И только спустя какое-то время, когда собирались расплачиваться «пятитысячной», обнаруживали, что деньги фальшивые - лже-соцработница всучивала им купюры «банка приколов». Общая сумма ущерба составила около 70 тысяч рублей.

49-летнюю аферистку, ранее неоднократно судимую, задержали в Тульской области. Она призналась, что в местах скопления людей, например, на рынках, выслеживала одиноких престарелых граждан. Следовала за ними до дома и в подъезде начинала беседу, представляясь работницей соцслужбы. Теперь ей придется ответить за мошенничество.